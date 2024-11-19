Прямые авиарейсы из Иркутска в города Армении предложил создать губернатор Приангарья

Об этом губернатор Иркутской области заявил на 38-ом заседании комиссии по сотрудничеству России и Армении, 37-е проходило в Иркутске.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона остановился на возможностях развития турпотока между Иркутской областью и Арменией, предложив проработать вопрос запуска прямого авиасообщения городов республики с Иркутском.

Он также обозначил перспективы связанные с реализацией крупных туристических проектов, получивших поддержку со стороны президента. В частности, строительство гостиничных комплексов на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» в Байкальске, в том числе в разрезе проекта «Байкальская слобода».

– Ежегодно в августе в Приангарье проводится международный молодежный форум «Байкал». Приглашаю молодежь республики Армения принять участие в форуме. Также готовы к обмену детскими делегациями по разным направлениям интересов – творчество, спорт, патриотическое воспитание. Продолжить взаимодействие по линии национально-культурных центров, Международного клуба дружбы Иркутской области, культурных обменов. Уверен, что традиции дружбы и добрососедства и впредь будут вести наши народы по пути взаимовыгодного разностороннего сотрудничества, – сказал Игорь Кобзев.