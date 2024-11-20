Туроператор «НУУР 1642» организовал экскурсионную программу для участников тревел-шоу «Повара на колёсах»

В поисках новых вкусов именитые шеф-повара из федерального тревел-шоу «Повара на колёсах» посетили Иркутск и Байкал. Компания «НУУР 1642» организовала экслюзивный экскурсионный тур для съемочной команды проекта.

– Мы провели персональную экскурсию по Иркутску для всей съемочной группы Первого канала, прокатили команду на катере с прозрачным дном по самому глубокому озеру мира, сводили в Байкальский музей и устроили прогулку по архитектурно-этнографическому комплексу «Тальцы, – рассказала директор «НУУР 1642» Алена Ямщикова. – Экскурсионная программа была принята московскими гостями на "Ура!". Участникам захотелось посетить наш город и Байкал еще не один раз!

Гиды туроператора приняли участие в съемках программы в качестве народного жюри в кулинарном баттле двух шефов.

Фото предоставлено компанией

Передача «Повара на колёсах», снятая на Байкале, вышла в эфир 17 ноября.

Сайт НУУР1642: https://nuur1642.ru/

НУУР 1642 Вконтакте: https://vk.com/nuur1642

НУУР1642 в Телеграмм: https://t.me/nuur_1642

Тел. +7 983 466 1642