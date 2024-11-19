День многодетной семьи будут отмечать в Иркутской области

С инициативой к губернатору обратилась руководительница ассоциации многодетных семей региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Ежегодно 21 сентября в Иркутской области будет отмечаться День многодетной семьи. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С инициативой выступила руководительница ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня» Юлия Акишина на встрече с главой региона в мае 2024 года. В настоящее время в регионе меры социальной поддержки получают более 30 тыс. многодетных семей.

– Многодетная семья – это не только счастье. Прежде всего это большой труд и, конечно, это огромная ответственность. Это работа без перерывов и выходных. Крепкие, дружные многодетные семьи во все времена были примером сохранения величайших ценностей: любви, добра, нравственности, духовности. Становились опорой для сильного общества и сильной страны. Благодаря четкой позиции Президента в России выстроена целая программа по поддержке семей с детьми. Чтобы привлечь к этой теме еще больше внимания, 2024 год объявлен Владимиром Путиным Годом семьи. Это позволяет существенно расширить направления помощи и взять курс не просто на социальную защиту многодетных семей, но и на рост их благосостояния, – сказал Игорь Кобзев.