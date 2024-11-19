Дума приняла бюджет Иркутска с дефицитом в 300 млн рублей

Доходы оценили в 34,75 млрд рублей, а расходы в 35,55 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской думы.

Дума Иркутска утвердила бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Общий объем доходов в следующем году составит 34,755 млрд рублей (в том числе 15,767 млрд рублей межбюджетных трансфертов), расходов – 35,55 млрд рублей, дефицит – 300 млн рублей.

Как отметила заместитель мэра Альфия Валиулина, объем трансфертов скорректируется после принятия закона об областном бюджете.

Приоритетом для формирования расходной части городской казны остается сохранение дополнительных мер социальной поддержки, увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение или продолжение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности, ЖКХ, благоустройства, социальной направленности.

13,355 млрд рублей предусмотрено на оплату труда работников бюджетной сферы, 1,420 млрд рублей – на обеспечение питанием воспитанников детских садов, учащихся начальных классов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

На социальную политику будет направлено 858 млн рублей. В Иркутске реализуются меры социальной поддержки молодых специалистов, семей с детьми, Почетных граждан, отдельных категорий граждан при проезде в общественном транспорте или в виде выплаты на приобретение жилья, а также стипендии мэра, льготные услуги бань.

7,4 млрд рублей пойдет на поддержание городского хозяйства. 4,253 млрд рублей направят на дорожное хозяйство, 1,173 млрд рублей – на благоустройство, чуть больше 1 млрд рублей – на транспорт, 750 млн рублей – на коммунальное хозяйство, 70 млн рублей – на охрану окружающей среды.

Среди капитальных вложений, что составят 4,728 млрд рублей, наибольшее финансирование идет на сферы образования (1,5 млрд рублей) и коммунального хозяйства (2,6 млрд рублей). Также предусмотрены средства на приобретение и строительство жилых помещений для переселения иркутян из аварийного жилья, выполнения работ по берегоукреплению набережной реки Ангары, проектирование и реконструкцию дорог.

Кроме того, «Фонд поддержки избирательных округов» сохранился на уровне 2024 года и составляет 15 млн рублей. Это финансирование народные избранники точечно направляют на нужны своих избирательных округов, основываясь на пожеланиях жителей.