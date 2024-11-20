Корпоративам – быть! Как иркутский бизнес готовится к празднованию Нового года

Количество новогодних корпоративов в России в этом году вырастет на 10% год к году и превысит докризисные показатели 2019 года на 20% – такие данные приводит «Коммерсантъ». Иркутские эксперты подтверждают: спрос на новогодние праздники у бизнеса возвращается к допандемийным временам. Как изменился ценник на новогодние корпоративы в 2024 году? Что поможет эффективно управлять бюджетом праздника? Какие советы дают предпринимателям профессионалы рынка? Об этом – в нашем материале.

Поддержать сотрудников, подарить эмоции

В этом году спрос на новогодние корпоративы в Иркутске демонстрирует стабильные показатели. «Спрос восстанавливается, хотя сравнивать его с допандемийными временами, на наш взгляд, все-таки еще невозможно. Сейчас корпоративы большинство компаний либо не проводят, либо организовывают силами самих сотрудников, в связи с этической ситуацией в стране», – говорит сомелье «33 Вино и Тапас» Виктория Краснова.

Впрочем, несмотря на сложности и вызовы внешнего мира, многим компаниям важно поддержать своих сотрудников, сплотить команду и подарить положительные эмоции. По словам Инги Муниной, руководителя компании «Аврора Кейтеринг», спрос на корпоративы в этом году – стабильный. «Вместо масштабных торжеств проводятся небольшие мероприятия, которые помогают поддерживать эмоциональный фон и настроение, – говорит эксперт. – Новый год – это один из самых любимых праздников в нашей стране, и трудно представить, что компания оставит своих сотрудников без поздравлений. Так или иначе, организации стараются отметить этот праздник и создать атмосферу радости».

Директор проектов Галереи В. Бронштейна Яна Черных отмечает, что спрос вернулся на уровень допандемийных времен. «При этом компании всех масштабов – от малого до крупного бизнеса – все чаще интересуются нестандартными форматами. Например, экскурсия по галерее современного искусства – это про возможность не только сменить обстановку, но еще и заинтересовать сотрудников чем-то новым. К экскурсии можно добавить игристое или легкий фуршет, пригласить фотографа или видеографа, чтобы воспоминания остались надолго. Такой запрос – получение нового интересного опыта – все чаще звучит от бизнеса».

Традиционные праздничные банкеты тоже не теряют популярности. По словам опрошенных SIA.RU экспертов, текущая загрузка на предпраздничный период в иркутских заведениях составляет порядка 70%, что является отличным показателем для ноября. Заместитель генерального директора по ресторанному направлению "Байкальской Визы" Нина Романова подчеркивает: «Лучшие даты для корпоративов обычно резервируются ещё в августе и сентябре. Однако и сейчас ещё есть места, чтобы забронировать мероприятие».

Меню и услуги выросли в цене

Вырос в этом году не только спрос на новогодние корпоративы, но и средний чек. По данным РБК, прирост по сравнению с прошлым годом в целом по стране составил +30%. В Иркутске рост цен на меню и услуги также заметен. «Средний чек на мероприятие в нашем проекте вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ежемесячным удорожанием продуктов и многократным увеличением пошлин на акцизные товары, реализуемые в ресторане», – делится Виктория Краснова.

«Если говорить о заведениях «Байкальской Визы», то цены выросли, но не на 30%, – комментирует Нина Романова. – Мы всегда очень осторожны с ценообразованием. Наша задача – сделать предложение, которое смогут себе позволить компании разного уровня. Безусловно, рост стоимости продуктов и новогодней программы мы не можем не учитывать. Полагаю, что наценка составила порядка 20%».

О подобном же росте стоимости новогодних мероприятий, фуршетов, банкетов – на 20-30% по сравнению с прошлым годом – говорит и Инга Мунина. «Это, прежде всего, связано с ростом цен на продуктовую корзину, – поясняет она. – Здесь не требуется никаких объяснений – мы все регулярно посещаем магазины и наблюдаем, как в течение года меняется стоимость даже самых привычных товаров. А о деликатесах и продуктах, часто используемых в кейтеринге, и говорить не приходится: их цена зависит от курса доллара, и отечественных аналогов у них нет. Мы явно видим, что закупочные цены существенно возросли. Кроме того, растут и затраты на оплату труда персонала, а также стоимость транспортных услуг».

По словам Яны Черных, в Галерее В. Бронштейна самые популярные корпоративные запросы – входные билеты и экскурсии для сотрудников – остались на уровне цен прошлого года. «Это очень популярный формат корпоративного мероприятия, мы стараемся, чтобы он был максимально доступным. Дополнительные опции, например, фуршет, фото- и видеосъёмка, действительно, подорожали, но на 10-15%». Яна добавляет, что явной тенденции на экономию среди корпоративных клиентов нет: «К тому же мы всегда можем предложить альтернативу и сделать камерное мероприятие с особой атмосферой. Такие форматы, как корпоративные экскурсии или просто посещение галереи, запоминаются сотрудниками надолго, но при этом не требуют особых затрат».



Анастасия Лиханова

Как оптимизировать бюджет? 4 совета бизнесу от экспертов рынка

«Всегда есть возможность даже за небольшие деньги устроить себе праздник. Ведь главное в любом корпоративе – это настроение», – убеждены опрошенные SIA.RU эксперты. По их словам, несмотря на возросшие расходы, компании все еще могут организовать незабываемые корпоративы, не выходя за рамки бюджета. Вот несколько рекомендаций о том, как сэкономить на новогодних корпоративах.

1. Выберите подходящий формат

Дорогой банкет всегда можно заменить на фуршет, а фуршет – на мероприятие в формате коктейль. Есть и другие варианты, например, выездные мероприятия. Экскурсии или тимбилдинг на свежем воздухе могут добавить уникальности и создать запоминающиеся моменты с меньшими затратами.

2. Оптимизируйте меню

Вместо того чтобы заказывать множество дорогих блюд, сосредоточьтесь на создании разнообразного, но сбалансированного меню с меньшими порциями. Это не только позволит сократить расходы, но и даст возможность гостям попробовать больше разных блюд. Используйте местные продукты, что позволит снизить затраты и поддержать местных производителей.

3. Ограничьте затраты на алкоголь

Установите лимит или предложите выбор из нескольких недорогих, но качественных напитков. Приветственного бокала игристого или небольшого количества вина в течение праздника, как правило, бывает вполне достаточно.

4. Используйте подарочные сертификаты

Вместо дорогих подарков для сотрудников рассмотрите вариант подарочных сертификатов на услуги или покупки в магазинах. Это позволит сотрудникам выбрать то, что им действительно нужно, а вам – остаться в рамках бюджета.