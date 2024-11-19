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Сумму застрахованных ипотечных средств на эскроу-счетах могут увеличить с 10 до 30 млн рублей

Цель – обезопасить заемщика в случай банкротства застройщика или кредитной организации. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект о повышении суммы страхования средств на эскроу-счетах при покупке жилья могут внести в Госдуму в ближайшее время — в осеннюю сессию, заявил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

– Варианты законопроекта уже есть, но текст еще готовится к внесению. Работать осталось немного, – отметил Анатолий Аксаков.

Депутат подчеркнул, что вступить в силу изменения смогут вскоре после рассмотрения – но уже в 2025 году.

Сумму страхования средств на эскроу-счетах планируют поднять вдвое – до 20 млн рублей, говорил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в августе 2024-го. По его словам, такую возможность регулятор прорабатывает с Минфином и Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

При этом в АСВ «Известиям» сообщили, что размер возмещения по счетам эскроу планируется увеличить втрое – сразу до 30 млн рублей. Там отметили, что сегодняшний лимит в 10 млн зачастую уже не покрывает стоимость жилья из-за роста цен на недвижимость. Инициатива призвана снизить риски для покупателей квартир и участников долевого строительства.

По словам главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, стагнация экономики в таких условиях «предопределена». Через полтора-два года может возникнуть ситуация массовых банкротств из-за «огромных неплатежей». Кроме того, сокращение предложения может вновь вызвать рост цен. «Что у нас подорожало больше всего в этом году? Молоко, масло. В прошлом году – яйца. Молочный животноводческий комплекс – это 13 лет окупаемости. Будет интересно посмотреть на результаты эксперимента ЦБ, чтобы льготных кредитов не было, да и вообще кредитов почти не было», – отметил Клепач.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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