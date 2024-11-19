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Китайские банки отказываются от сотрудничества с компаниями, которые «прописаны» по адресам подсанкционных

В черный список попали адреса в Гонконге, Турции и России. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на юристов и консультантов по проведению платежей.

На фоне санкций крупные китайские банки – Chouzhou Commercial и Bank of China – стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.

Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. «Черную метку» уже получили компании, прописанные в Гонконге, Турции, России, однако список юрисдикций не ограничен, сообщили эксперты.

«Для сокращения времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют данные процессы. Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», – рассказали в консалтинговой компании ITSWM.

Ранее Андрей Костин заявил о буме открытий расчетных счетов в офисе ВТБ в Шанхае. Компании России и Китая заинтересованы в развитии надежного канала для взаимных платежей, поскольку торговый оборот между странами растет. Расчеты по системе ВТБ не попадают под вторичные санкции, поскольку ведутся в юанях и проводятся, по сути, внутри банка. Однако для этого необходимо стать клиентом банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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