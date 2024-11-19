Фильм ИНК о донорстве удостоен награды Российского Красного Креста

АО «ИНК-Капитал» стало лауреатом III Всероссийского конкурса «Корпоративная культура донорства», организованного Российским Красным Крестом (РКК).

Компания победила в номинации «Самая интересная история донора-сотрудника» за документальный фильм об истории специалиста ИНК Ильи Ковалева, ставшего донором костного мозга для жителя Рязани – Евгения Черничкина. Встреча Ильи и Евгения состоялась 28 мая 2023 года в офисе ИНК. Это первая встреча в Иркутской области донора и реципиента.

Награду команде создателей фильма вручили председатель Российского Красного Креста Павел Савчук и представитель Национального медицинского исследовательского центра гематологии Алена Фирсова. Организаторы отметили глубокое впечатление, произведенное фильмом на жюри.

В ИНК активно развивается программа корпоративного донорства крови и клеток костного мозга в рамках стратегии «Здоровая компания». За последние два года в офисе компании состоялось шесть акций по сдаче крови, собрано более 400 донаций. Около 342 сотрудников присоединились к федеральному регистру доноров костного мозга, четверо из них уже помогли спасти жизни людей.

В 2024 году АО «ИНК-Капитал» заключило трехстороннее соглашение с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови ФМБА и Иркутской областной станцией переливания крови, направленное на дальнейшее развитие донорства костного мозга в регионе.