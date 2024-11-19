РУСАЛ объявляет о назначении Игоря Волохова управляющим директором БрАЗа

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о новых кадровых назначениях. Игорь Волохов с 18 ноября 2024 года назначен на должность управляющего директора Братского алюминиевого завода. Ранее он работал генеральным директором Тайшетского алюминиевого завода.

Стаж Игоря Николаевича Волохова в металлургии – 32 года. В 1992 году он пришёл работать на Братский алюминиевый завод, где прошёл все ступени профессионального роста – от электролизника до заместителя начальника цеха. В 2005 году Игорь Волохов переехал в Красноярск, где трудился в Инженерно-технологическом центре РУСАЛа.

После этого он работал начальником по внедрению бизнес-системы в Алюминиевом дивизионе РУСАЛа, директором по производству Алюминиевого дивизиона. В 2019 году в связи с запуском Тайшетского алюминиевого завода был переведён на должность генерального директора предприятия.

Игорь Волохов получил специальность техника-металлурга в Братском промышленном техникуме и высшее образование в Иркутском политехническом университете по специальности инженер-металлург.