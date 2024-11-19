Минэк прогнозирует дефицит кадров в туризме в размере 400 тысяч человек

К 2030 году в туристической отрасли России ожидается дефицит кадров в размере 400 000 человек. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комиссии Госсовета по туризму, которое прошло под председательством помощника президента Алексея Дюмина, передают "Ведомости".

Для решения этой проблемы разрабатывается отдельный федеральный проект. В рамках действующего нацпроекта уже созданы центры подготовки кадров в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге. На базе Российского университета туризма и сервиса обновляются образовательные программы, включая те, что основаны на базе гостиничных сетей.

Алексей Дюмин подчеркнул, что задачи в туристической отрасли становятся все масштабнее, оказывая влияние на такие сферы, как транспорт, цифровизация, связь, строительство и сельское хозяйство. "Все большую популярность приобретает понятие устойчивого туризма. Один из акцентов делается на формировании круглогодичных центров притяжения, таких как проект "Пять морей и озеро Байкал," - отметил Дюмин.

Проект "Пять морей и озеро Байкал" направлен на создание федеральных морских круглогодичных курортов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства." В его рамках планируется создание курортов на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Восточного морей, а также озера Байкал. Проект сможет привлекать до 10 млн новых туристов ежегодно, а на его реализацию из федерального бюджета на следующие три года планируется выделить почти 40 млрд рублей.

Максим Решетников также напомнил, что министерство завершает формирование нового нацпроекта по развитию туризма на 2025-2030 годы, который будет включать пять проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения," "Пять морей и озеро Байкал," "Производство отечественной продукции для туристской индустрии," "Туристическая привлекательность страны," "Кадры для туризма." Для достижения цели в 140 млн турпоездок по России ежегодно необходимо нарастить номерной фонд минимум на 200 000 номеров.

В январе-сентябре 2024 года туристический поток по России вырос на 11% по сравнению с прошлым годом и составил 65,5 млн поездок. По итогам этого года количество туристических поездок по стране достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 году, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.