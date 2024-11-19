Иркутская область попала в десятку самых устойчивых регионов России

Список составлен на основе средней заработной платы, прожиточного минимума, отношения сумм регионального продукта к численности экономически активного населения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Фонд гражданского общества (ФоРГО).

Самыми устойчивыми регионами России по социально-экономическому развитию стали ЯНАО, НАО и Чукотка (поделили второе место), а также Магаданская область. Такое исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), определив топ-35 субъектов по этому показателю по итогам III квартала 2024 года.

В первую десятку вошли Сахалинская области, Москва и ХМАО (поделили пятое место), Санкт- Петербург, Мурманская область и Якутия (эти два региона на седьмой строчке), Красноярский край, Татарстан, а также поделившие десятое место Московская, Иркутская области и Коми.

Во второй десятке исследования оказались Камчатский край, Ленинградская и Тюменская области, поделившие 14-е место Свердловская, Кемеровская и Амурская области, а также Тульская область, Хабаровский край, Липецкая, Челябинская, Томская области и Пермский край.

В третьей десятке – Белгородская, Вологодская, Калужская, Новосибирская области, Забайкальский край, Самарская область и Приморский край (поделили 26-е место), Башкирия, Хакасия, Нижегородская область и Удмуртия. Замыкают исследование Оренбургская, Тверская, Астраханская, Рязанская и Архангельская области.

Ранее средние зарплаты в Иркутской области оценили в 39–88 тыс. рублей. Региона занял по этому показателю 17 место в России. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ. Высокая доля работников с относительно низкой заработной платой отмечена в Ингушетии – 58,6%, Чечне (56,2%), Дагестане (51,4%) Карачаево-Черкесии (49,1%), Северной Осетии (48,1%), Кабардино-Балкарии (46,4) и Ивановской области (41,6%).