Почему доля льготных ипотечных программ в Сбере упала до 37% в октябре?

Аналитики Домклик провели исследование, в котором проанализировали изменения в востребованности различных льготных программ по стране и регионам на основании данных Сбера о выданных в октябре кредитах по льготным программам.

В октябре на льготных условиях было оформлено 18,7 тыс. ипотечных сделок, что на 21,7% меньше по сравнению с сентябрем. Эксперты объясняют снижение количества выдач быстрым исчерпанием выделенных денежных лимитов, из-за чего дважды приостанавливались выдачи по самой востребованной программе — «Семейная ипотека».

В результате доля льготной ипотеки по России составила 37%, что сопоставимо с июльским показателем этого года, когда прекратила действие массовая льготная ипотека.

Количество сделок в рамках «Семейной ипотеки» в октябре (15,8 тыс.) оказалось ниже сентябрьского показателя на 18,7% и августовского на 23,1%, но выше, чем в июле и в первом квартале этого года (до 11 тыс.).

На долю «Семейной ипотеки» приходится 31,2% от общего количества ипотечных выдач Сбера и 81% от сделок с новостройками.

Самые большие доли выдачи «Семейной ипотеки» зафиксированы в Республике Хакасия (60% от общего числа кредитов), Республике Адыгея (52,5%) и Ставропольском крае (49,4%). Среди крупнейших субъектов лидируют Краснодарский край (43,3%) и Санкт-Петербург (42,7%).

Что касается других льготных программ, то в октябре сократился спрос на «Дальневосточную и Арктическую ипотеку» на 25,4% по сравнению с сентябрем, до 2,6 тыс. сделок. Также отмечается снижение доли выдач на 1,9 п. п., до 5,1%.

Лидеры спроса на эту программу остаются неизменными — это Республика Саха (Якутия), Архангельская область и Республика Бурятия, где доля выдач по программе составляет 60% — 65%.

На долю программ «Ипотека для IT» и «Региональная ипотека» в октябре пришлось около 0,5% всех выдач Сбера.