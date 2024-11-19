Свыше 7000 специалистов планирует привлечь в отрасль туризма Иркутская область к 2030 году

Кадры необходимы для реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал». Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев на заседании комиссии государственного совета России по туризму в Москве.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Благодаря реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» в девяти регионах, в том числе в Приангарье, появятся новые курорты. Для их создания в федеральном проекте предусмотрены льготное кредитование и средства на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Еще один федеральный проект будет направлен на обеспечение туристической сферы кадрами – до 2030 года для ее развития потребуется еще 400 тыс. человек.

– В Иркутской области сформирована дорожная карта по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства на 2024-2027 годы и плановый период до 2030 года. Перед нами стоит задача привлечь к 2030 году свыше 7000 новых специалистов в отрасль. Это связано в том числе с реализацией проекта «Пять морей и озеро Байкал». Сегодня Приангарье является активным участником федерального проекта «Профессионалитет», в регионе создано два образовательно-производственных кластера в отраслях «туризм» и «сфера услуг». Профессиональные программы формируются с участием бизнеса. Также в Иркутске создан ведомственный проектный офис по реализации кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства, – рассказал Игорь Кобзев.