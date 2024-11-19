Эн+ вошел в число крупнейших инвесторов России, став единственной частной компанией в топ-3 энергетической сферы

Российский энергохолдинг Эн+ вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России 2024, составленный изданием Forbes, нарастив инвестиции до 126,1 млрд рублей.

В список вошли компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%.

При формировании рейтинга издание учитывало совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2023 году.

Согласно Forbes, Эн+ в 2023 году нарастил объем инвестиций на 6,4%, до 126,1 млрд рублей. При этом холдинг вошел в топ-3 крупнейших энергетических компаний-инвесторов России, став среди них единственной частной.

Эн+ уже много лет сохраняет стабильно высокий уровень инвестиций, направленных на развитие производственных мощностей. Об этом неоднократно говорил основатель энергохолдинга Олег Дерипаска, всегда подчеркивавший важность точечных инвестиций в производство. Большая часть активов холдинга в энергетическом и металлургическом сегментах сосредоточена в регионах Сибири, холдинг выделяет значительные средства для капитального строительства и модернизации производств.

Так, компания построит 3 новых энергоблока на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском (Иркутская область) общей мощностью 690 МВт. Также на гидроэлектростанциях компании реализуется программа "Новая энергия", в рамках которой на ГЭС проводится обновление гидроагрегатов. В результате объем выработки "зеленой" энергии ГЭС уже вырос на 2,2 млрд кВт ч в год при сопоставимом объеме использованной воды. Объем инвестиций в программу до 2026 составляет 21 млрд рублей. Энергетический сегмент реализует проекты в области малой и возобновляемой энергетики и масштабную программу модернизации ТЭЦ.

Эн+ также направляет значительные средства и в социальные проекты, нацеленные на развитие регионов ответственности и улучшение качества жизни в них, строит детские площадки и спортивные центры, реставрирует объекты исторического наследия и создает современные общественные пространства. Так в Иркутской области, в Братске и Усть-Илимске в 2024 году открываются еще 2 центра технических компетенций «Мультилаб». Инвестиции в каждый из проектов составляют порядка 20 млн рублей.

В рамках стратегической задачи по созданию кадрового резерва для российской промышленности в школах, вузах и ссузах компания реализует образовательные проекты, которые нацелены на подготовку квалифицированных кадров для отрасли. В Эн+ работают и программы поддержки действующих сотрудников.

В целом, в 2023 году на социальные проекты Эн+ направила более 5,3 млрд рублей, 17,6 млрд рублей – на проекты охраны окружающей среды.