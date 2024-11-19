Майнинг могут запретить в Иркутской области в отопительный сезон

Схожее правило планируют ввести в республике Бурятия и Забайкальском крае. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Решение о запрете майнинга в Иркутской области, республике Бурятия и Забайкальском крае до 2031 года в осенне-зимний отопительный период рассмотрели на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под руководством зампреда Александра Новака.

Минэнерго совместно с энергетическими компаниями поручено проработать вопрос использования свободной энергии для подключения потребителей и социально-значимых объектов.

Более 50% потребления энергии «белыми» и «серыми» майнерами в энергосистеме Сибири приходится на Иркутскую область. При этом налоговая отдача с одного мегаватта подключенной мощности от «белого» майнинга в 220 раз меньше, чем от обычных промышленных предприятий региона.

– Масштабы майнинговой активности по большей части и формируют генераторный энергодефицит в регионе. В свою очередь, бытовой майнинг и «серый» майнинг, фермы на сетях низкого напряжения, формируют дефицит трансформаторной мощности в конкретных населенных пунктах, что в условиях зимних пиковых нагрузок приводит к возникновению аварийных ситуаций и низкому качеству энергообеспечения, – сказал Игорь Кобзев.

В зоне высокого риска – исполнение поручений президента по строительству жилья, перевода Байкальска на электроотопление и достижения показателей программы «Чистый воздух». Есть угроза снижения инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Но самое главное – невозможность обеспечить услугами электроснабжения жителей Иркутской области.

– В настоящий момент уже более девяти тысяч просроченных договоров техприсоединения к электросетям физических лиц, проживающих в муниципальных образованиях южных районов области. Это тысячи людей, семей с детьми, которые вложили свои средства, взяли кредиты, оформили ипотеку, построили свои дома и уже длительное время не могут в них проживать из-за отсутствия электроэнергии. Есть также потребители, которые постоянно находятся в режиме нестабильного энергообеспечения. Их домовладения имеют низкое напряжение в сети, частые отключения, связанные с аварийными и ремонтными работами, прогнозируются веерные отключения в период низких температур, – пояснил Игорь Кобзев.

Энергопотребление в Приангарье растёт рекордными темпами. За 9 месяцев 2024 года оно увеличилось до 52,4 млрд кВт*ч, что на 9,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такие данные сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. При это объём потребления майнинга по энергосистеме Иркутской области достиг значения 1098 МВт, из которых почти 471 МВт или 43% приходится на долю «серого» майнинга.