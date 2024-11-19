АТБ изменит условия по СМС-уведомлениям

С 1 декабря 2024 года Азиатско-Тихоокеанский банк изменит условия СМС-подписки. Стоимость полного пакета СМС-оповещений по всем тарифам кредитных карт банка составит от 89 до 99 рублей в месяц.

Для кредитных карт с тарифными планами «Ставка 19», «90 Даром», «Мои правила», «Доступный плюс», «Фреш», «Ключ к Банку» (Оптимальный, Золотой, Платиновый, Бриллиантовый), «Премиальный», «Элитный», «Супер» и «Оптима» ежемесячная плата составит 89 рублей, а для тарифных планов «Универсальная карта», «180 дней без %» и «Лайт» - 99 рублей.

Новые условия СМС-информирования по кредитным картам Азиатско-Тихоокеанского банка размещены по ссылке.

Изменить вид пакета СМС-оповещений можно через банкомат, с помощью менеджера в отделении АТБ или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Также клиенты банка могут воспользоваться мобильным приложением АТБ банк или интернет-банком, где можно в любое время дистанционно получить информацию по своим картам и операциям.