Альфа-Банк — лидер рейтинга работодателей РБК

Альфа-Банк вошел в первую группу компаний — лидеров рейтинга работодателей России, подготовленного РБК. В рейтинге участвовали 206 компаний. В зависимости от итоговых результатов независимые эксперты разделили их на четыре группы.

В этом году методология рейтинга включала более 30 показателей. Работодатели оценивались по следующим основным параметрам: условия труда сотрудников и их удовлетворенность работой, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация и мнение самих сотрудников. По итогам оценки Альфа-Банк показал высокие показатели соответствия HR, социальным и управленческим стандартам.

«Получение звания лидера по версии РБК — это большой респект нашей команде и подтверждение, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы — современная Fintech-компания, в которой люди — не просто сотрудники, а партнеры, заинтересованные в результате. Мы внедряем гибкий график, приветствуем инициативу и нестандартные решения. И, конечно, мы вкладываемся в ребят еще со студенческой скамьи, чтобы они могли расти вместе с нами, используя наши возможности и реализуя свои яркие идеи», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

Альфа-Банк регулярно занимает лидирующие позиции в крупнейших рейтингах работодателей. Накануне банк был признан одним из лучших работодателей по версии Forbes, получив платиновый статус.