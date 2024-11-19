Альфа-Банк и билайн внедрили функции искусственного интеллекта в сервисе для создания сайтов

Банк и телеком-оператор значительно улучшили совместный сервис One Бизнес. Теперь в нем возможна генерация сайтов с помощью искусственного интеллекта (ИИ), а также есть опция переноса сайтов с других сервисов, платформ на новый лендинг. Например, можно быстро создать сайт на основании сообщества с товарами в ВКонтакте.

Cайт при помощи сервиса создается в едином стиле и концепции – не нужно переживать по поводу возможных проблем с дизайном. Логика и структура сайта зависит от сервиса, потребностей и возможностей. Еще одно преимущество — можно автоматически импортировать карточки товаров с маркетплейсов и не переносить контент вручную.

«Для многих предпринимателей создание сайта кажется сложным и долгим процессом. Использование ИИ позволит предпринимателям быстрее генерировать новые лендинги и запускать уникальные решения. One Бизнес поможет за несколько минут создать полноценный удобный сайт и сразу продавать товары. Наибольшую заинтересованность в сервисе мы видим среди селлеров в eCom сегменте», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, предпринимателю надо зарегистрироваться на сайте One Business. Далее пользователь может изменить сайт, добавить товары, подключить корзину и сразу добавить необходимые банковские сервисы: эквайринг, расчетный счет. Также можно сразу зарегистрировать бизнес. Кроме того, пользователям доступны различные инструменты продвижения — от базовых форматов интернет-маркетинга до больших экранов в наружной рекламе.