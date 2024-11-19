В Альфа-Банке разыграют автомобиль для предпринимателей

Альфа-Банк запустил в интернет-банке игру для предпринимателей — «Звезда бизнеса». Главным призом станет автомобиль HONGQI.

Среди участников игры «Звезда бизнеса» предприниматели, которые ведут бизнес с Альфа-Банком дольше трёх месяцев. Чтобы начать игру, необходимо запустить звезду. Она пройдёт через препятствия и упадёт в случайную ячейку. В ячейках — призы: дополнительный кэшбэк и баллы программы лояльности «Деньги сверху», подписки на переводы и сервисы банка, скидки от партнёров, а также смартфоны и ноутбуки.

Предпринимателям необходимо выполнять задания, чтобы накопить больше звёзд. Чем чаще запускать звезды, тем выше шансы выиграть главный приз — кроссовер HONGQI HS5. «Мы ежедневно предлагаем предпринимателям лучшие условия для бизнеса – льготные тарифы, выгодные предложения, поддерживаем при помощи Фонда немалого бизнеса, делаем мега-нетворкинг Альфа-Конфа. Мы знаем, что малый бизнес имеет немалое значение в экономике страны. А перед Новым годом мы даем клиентам возможность отдохнуть с пользой, зажечь настоящие бизнес-звезды, вдохновиться, получить настоящие призы и баллы лояльности, а также выиграть суперприз – автомобиль. Уверен, он пригодится каждому предпринимателю», — рассказал директор малого и микробизнеса Денис Осин. Приз разыграют в конце декабря, под Новый год. Заходить в игру можно каждый день в интернет-банке Альфа-Бизнес — до 20 декабря.