В Альфа-Банке запустили сервис аналитики для продавцов на маркетплейсах — Альфа-Селлер

Сервис Альфа-Селлер ищет перспективные ниши и создает описание товаров с использованием нейросетей, а также изучает категории и лидеров рынка. Новичкам сервис поможет запустить продажи на Wildberries, Ozon и — впервые на рынке — Авито.

Селлеры с опытом смогут увеличить прибыль и опередить конкурентов: сервис умеет анализировать рейтинг товаров и процент выкупа, рассчитывать поставки и продвигать карточки товаров в топ. Управлять кабинетом продавца через Альфа-Селлер можно на Wildberries и Авито.

«Мы предлагаем предпринимателям не только самые выгодные финансовые условия, но и делаем все, чтобы им было удобно развивать свой бизнес. Данный сервис дает полный набор аналитики продаж на маркетплейсах — этого достаточно не только для того, чтобы оперативно запустить торговлю, но и сделать продажи более эффективными», — рассказал Денис Осин, директор по малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Подключить «Альфа-Селлер» можно на сайте Альфа-Банка — бесплатно до двух месяцев.