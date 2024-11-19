Альфа-Банк принял участие в China International Import Expo в Шанхае

China International Import Expo — крупнейшая на планете выставка импорта. Альфа‑Банк первым из российских банков принял в ней участие.

На площади 420 000 квадратных метров собрались 3500 компаний со всего мира. Альфа‑Банк — единственный из российских банков открыл на выставке собственное пространство. Оно на несколько дней стало центром притяжения для десятков тысяч предпринимателей — из Китая, Сербии, Бразилии, Перу, Вьетнама, Малайзии, Пакистана, Шри-Ланки, Беларуси, Индонезии и других стран.

На стенде Альфа‑Банка предприниматели России и Китая могли узнать об особенностях внешнеэкономической деятельности между странами. Эксперты Альфа‑Банка рассказали о расчетах, услугах и сервисах по ВЭД, особенностях логистики и закупках из Китая. У посетителей выставки была возможность выиграть фирменный мерч, зарядить телефон или просто отдохнуть между деловыми встречами. Также Альфа‑Банк бесплатно предоставлял российским участникам услуги переводчика, чтобы те могли провести переговоры с китайскими партнерами.

Кроме того, представители Альфа‑Банка организовали по выставке бизнес-экскурсию для клиентов. В рамках экскурсии также были организованы бизнес-встречи с топ-менеджментом международных компаний в павильонах «автомобили», «продукты питания и АПК», «потребительские товары», «технологии» и IT.

В рамках мероприятия Альфа‑Банк провел бизнес-ужин для российских и китайских участников ярмарки, где эксперты рассказали о новых изменениях валютного законодательства, расчетах, особенностях ведения бизнеса между двумя странами.

«Альфа‑Банк всегда занимал лидирующие позиции по внешнеэкономической деятельности. В этом году Альфа‑Банк получил международный рейтинг от одного из крупнейших китайских агентств, благодаря нашей технологичности и инновациям Гонконгская ассоциация частных инвестиций (The Hong Kong Equity Investment Association) признала Альфа‑Банк самым технологичным банком, с нами сотрудничает более 2 тыс. китайских компаний, мы проводим отраслевые форумы в России и Китае. Мы стремимся стать банком первого выбора по работе с Китаем и активно помогаем российским компаниям эффективно вести бизнес с Китаем. А принимая участие в таких значимых мировых событиях, банк становится еще ближе к клиентам», — рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа‑Банка.