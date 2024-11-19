«Мы находимся в переломной точке». 10 цитат Набиуллиной об инфляции, экономике, и ключевой ставке

«Дискуссия вокруг денежно-кредитной политики сейчас часто сводится к дилемме – или решение задач по развитию экономики, или снижение инфляции. Мое глубокое убеждение – такой дилеммы нет и делать такой тяжелый выбор нам не придется», – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 19 ноября. По её мнению, сейчас инфляция находится в переломной точке.

1. Об инфляции: Надо действовать решительно

Глава Банка России отметила, что политика ЦБ направлена на сдерживание роста цен.

– Без этого устойчивый рост экономики невозможен. Инфляция остается высокой уже четвертый год подряд. За эти четыре года накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса. Это заставляет нас действовать решительно, чтобы недуг не стал хроническим.

2. Об экономике: Производственные возможности на пределе

Текущая экономическая ситуация обладает рядом особенноcтей.

– С одной стороны – быстрый рост спроса, поддержанный кредитом и бюджетным стимулом, привел к столь же быстрому росту экономики. С другой стороны – рост цен по подавляющей части товаров и услуг говорит о том, что спрос заметно опережает скорость, с которой расширяются производственные возможности экономики, ее потенциал.



Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. Такой низкой безработицы – 2,4% – у нас не было никогда. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в реальном секторе и по нашим опросам видим, что 73% предприятий испытывают нехватку кадров.

3. О барьерах: Проблема не в дорогом кредите, а в отсутствии кадров

Доступность кредитов также снижалась в последнее время, но вплоть до октября значительно уступала дефициту кадров как главному фактору, сдерживающему производство.



– На наших встречах депутаты, напротив, часто называли дорогой кредит главным барьером для бизнеса и приводили конкретные примеры, где это действительно так. Но мы не можем на отдельных примерах принимать системные решения в макроэкономической политике. Наши инструменты воздействуют на всю экономику, на все предприятия сразу. Мы работаем на основе данных, которые позволяют судить об общей картине экономической ситуации.

4. Об инвестициях: Они могут снизиться, это нормально

– Сейчас я часто слышу предупреждения о том, что из-за недоступного кредита инвестиции прекратятся. Это не так. И в следующем году будут отрасли и компании, где они продолжат нарастать. У кого-то, у кого мощностей уже достаточно для удовлетворения текущего спроса, инвестиции могут и несколько снизиться – это нормально и естественно. Но в целом по экономике они останутся на высоком уровне, достигнутом в последнее время. Даже несмотря на то, что какое-то время кредит будет дорогим.

5. О бизнесе: Источником инвестиций будет прибыль

Залог устойчивости реального сектора и сохранения инвестиционной активности сейчас – это хорошая прибыль предприятий. В прошлом году она превысила 33 трлн рублей, а за последние месяцы вплоть до августа, по которому есть последние данные, составила 32 трлн рублей. Для бизнеса это значительный ресурс для инвестиций и запас финансовой прочности.

– Конечно, ситуация неоднородна по отраслям и тем более внутри отраслей. Но точно неверно, как многие делают по инерции, полагать, что высокой прибылью реальный сектор обязан только добывающим отраслям.

6. О розничном кредитовании: Затормозить оказалось непросто

Откуда берется повышенный спрос? Выросли доходы граждан, что можно только приветствовать, выросли расходы бюджета, что было неизбежно, но главное – очень сильно, даже беспрецедентно выросло кредитование.

– И в прошлом году, и в этом кредит продолжает быстро расти. Рост должен продолжаться, но более умеренными темпами. Темпами, которые отвечают возможностям экономики «переварить» его без ускорения инфляции. Но затормозить разогнавшийся кредит оказалось не так-то просто. Признаки замедления проявились только во второй половине этого года и пока только в кредитовании населения. Его рост уменьшился почти вдвое по сравнению с первой половиной этого года. Влияние денежно-кредитной политики было определяющим, но значимую роль также сыграли прекращение безадресной льготной ипотеки и ужесточение мер против закредитованности граждан.

7. О корпоративном кредитовании: Никакого торможения пока нет

В отличие от розницы, в корпоративном кредитовании до настоящего момента никакого замедления не просматривается.

– Предприятия взяли кредиты на 1,6 трлн рублей в августе, столько же в сентябре и, по предварительным оценкам, сопоставимую сумму в октябре. Но ситуация – сильно неоднородная.

8. О ключевой ставке: Она должна быть более высокой, чем сейчас

У того факта, что есть круг заемщиков, которые менее чувствительны к процентной ставке, имеются два следствия.

– Первое – при прочих равных ключевая ставка должна быть более высокой, чтобы добиться требуемого результата для кредитования в целом. Потому что именно общий темп роста кредита, его вклад в денежную массу и спрос определяет инфляцию. Это отражено в наших последних решениях. Второе – растут риски закредитованности крупных компаний. И мы будем ужесточать требования банковского регулирования.

9. Об инфляции: Мы находимся в переломной точке

– Cейчас мы находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса. С некоторым лагом это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом и в показателях годовой инфляции. Это и будет подтверждением, что денежно-кредитная политика достигла, наконец, требуемой жесткости, чтобы – с учетом всех прочих обстоятельств, влияющих на инфляцию, – обуздать рост цен.

10. О прогнозах: Инфляция будет снижена до 4,5–5% в 2025 году

Мнение, что рост ключевой ставки только разгоняет рост цен, потому что провоцирует рост расходов по кредитам – глубокое заблуждение, считает Эльвира Набиуллина.

– При высоких ставках процентные расходы компаний действительно возрастают. Но не надо упускать из виду, что соотношение процентных расходов к себестоимости продукции последние пять лет не превышало в среднем 5%. Увеличение процентных расходов – это временное явление, они вновь снизятся, когда инфляция будет побеждена. А вот прирост операционных издержек из-за высокой инфляции, увы, останется навсегда. Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в следующем году, а затем ее стабилизировать вблизи 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если не будет каких-то дополнительных шоков внешних, снижение начнется в следующем году.