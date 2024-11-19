Эльвира Набиуллина о заморозке вкладов: бессмыслица и абсурд

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала идею заморозки вкладов россиян или выплаты процентов по ним бессмыслицей, сообщает РБК.

«Наверное, трудно придумать что-то более бессмысленное, чем эта идея. Нас действительно пугают этим, утверждая, что банки якобы не могут выплачивать высокие процентные ставки по депозитам. Или говорят, что вкладов стало так много, что при снижении процентной ставки они все выйдут на рынок, что приведет к резкому ускорению инфляции. Но в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, так как они полностью лишены смысла», — подчеркнула Набиуллина.

Она напомнила, что банки выплачивают проценты по депозитам за счет процентов по кредитам, которые в настоящее время являются прибыльными.

«Мы только что обсуждали, что у банков есть прибыль, они устойчивы, и ставки по кредитам всегда выше, чем ставки по депозитам. Поэтому у них есть абсолютно надежный источник выплат. Вы можете спросить, кто берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я уже называла цифры, в том числе по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться», — отметила глава регулятора.

Ранее сообщения о заморозке вкладов опровергли также в Госдуме. Напомним, директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец предположил возможность заморозки вкладов россиян для предотвращения резкого повышения инфляции. Однако глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков категорически отверг эту идею, назвав её провокационной и направленной против интересов страны и народа. «Это враги распространяют специально, чтобы расшатать нашу финансовую систему. Никогда никто такие глупости делать не будет, потому что эти глупости направлены против страны, государства, людей. Ясно, что этот бред вброшен противниками страны», – сказал он журналистам.