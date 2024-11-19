Развитие портового кластера в Усть-Куте: Иркутская область и Росморречфлот заключили соглашение

На выставке «Транспорт России» губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о планах по развитию портово-логистического кластера в городе Усть-Кут. Регион подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством морского и речного транспорта для создания мультимодальных логистических центров в речных портах области.

Игорь Кобзев подчеркнул важность совместной работы над улучшением портовой и припортовой инфраструктуры, а также возможности формирования рабочих групп для решения возникающих задач. Целью данного сотрудничества является развитие портово-логистического комплекса в Усть-Куте, где расположен важный речной порт Осетрово. Этот объект играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности северных регионов Иркутской области, Якутии и арктической зоны от Хатанги до Колымы.

– Порт Осетрово служит важной перевалочной базой для нефтегазовых компаний, однако значительная часть его оборудования требует модернизации. Кроме того, через Усть-Кут проходят важные транспортные магистрали, включая БАМ, федеральную трассу А331 «Вилюй», а также начинается судоходство по реке Лене, выходящей к Северному Ледовитому океану. Основной задачей порта остается обеспечение северного завоза, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Андрей Тарасенко, глава Росморречфлота, отметил, что новые перегрузочные комплексы позволят активнее использовать внутренние водные пути, интегрируя их с автомобильной и железнодорожной сетью. Эти объекты станут важными элементами новой опорной сети внутренних водных путей, создаваемых в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».