Аренда домов на Новый год: спрос вырос на 40%, но цены практически не изменились

Согласно данным российского сервиса бронирования жилья Суточно.ру и финтех-компании ЮMoney, интерес к аренде домов на новогодний период увеличился на 40%. Наибольший рост отмечен в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее.

Опрос, проведенный ЮMoney, показал, что 31% россиян планируют провести праздничные дни неподалеку от своего дома: они либо отправятся на собственную дачу, либо воспользуются домом друзей, либо выберут арендованное жилье в своем регионе. Всего 4% респондентов намерены отправиться за границу, тогда как 60% вообще не планируют покидать свой дом. Еще 5% участников опроса пока не определились с планами на зимние каникулы.

«Россияне, которые собираются в новогодние путешествия, еще в октябре начали бронировать отели, апартаменты или дома и покупать билеты на транспорт. В последние годы россияне предпочитают даже новогодние праздники проводить недалеко от дома. Об этом свидетельствуют данные ЮKassa. Так, С 20 октября по 4 ноября 2024 года относительно прошлого года обороты московских площадок, которые продают билеты на автобусы, выросли в два раза, покупок стало в 6 раз больше, а покупателей — в три раза больше. Средний чек почти при этом стал ниже на 59% и составил 667 рублей. Снижение среднего чека аналитики объясняют тем, что популярностью пользуются поездки в область», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным аналитиков Суточно.ру, cредняя стоимость аренды домов на эти новогодние каникулы в целом по России составляет 15 990 рублей за сутки. По сравнению с прошлым годом ставки практически не изменились, прирост составил всего 2%.

«Средняя длительность аренды составляет трое суток. Самые популярные даты – 30 и 31 декабря», – рассказывает Айрат Мусин, руководитель отдела аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.