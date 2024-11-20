Альфа-Банк открыл коворкинг в общежитии Высшей школы экономики

Это первый брендированный коворкинг Alfa Space в студенческом общежитии.

Коворкинг был торжественно открыт в общежитии №8 «Трилистник» Высшей школы экономики. Студенты получили уникальное комфортное пространство для подготовки к сессии, нетворкинга и групповых работ.

«Для университета важно сокращать разрыв между студентами и индустриальными партнерами. Возможность почувствовать культурный код компании уже во время учебы помогает студенту определиться с выбором будущего работодателя. Яркий коворкинг Альфа-Банка — это своего рода портал в офис компании на территории Высшей школы экономики. Уверена, что здесь может родиться много прекрасных проектов наших студентов», — подчеркнула проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич.

Пространство в фирменном стиле Альфа-Банка соответствует концепции Phygital, то есть совмещает цифровое и физическое взаимодействие. Коворкинг оснащён всей современной инфраструктурой, имеет как большой рабочий стол для совместных занятий, так и индивидуальные рабочие места. Кстати, первоначальный проект дизайна был несколько лет назад разработан студенткой ВШЭ Даяной Емтыль. Альфа-Банк его доработал и успешно реализовал.

Теперь любой студент Вышки сможет здесь как поработать над проектом, организовать мероприятие, так и отдохнуть — поиграть в квиз или посмотреть вечером вместе фильм.

«Это первый коворкинг, который мы открыли именно в месте проживания студентов. Уверены, что Alfa Space станет для студентов не только комфортным местом для работы и учёбы, но и площадкой для общения, встреч с друзьями. Альфа-Банк всегда стремится поддерживать образование и создавать новые возможности для молодежи, вкладывая ресурсы как в обучающие проекты, так и в инфраструктуру вузов», — отметил Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.