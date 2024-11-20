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НПФ Альфа-Банка получил лицензию Банка России

Негосударственный пенсионный фонд «Альфа» получил лицензию Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

НПФ основан Альфа-Банком и страховой компанией «АльфаСтрахование-Жизнь». Создание фонда связано с запуском программы долгосрочных сбережений — нового накопительного инструмента с государственной поддержкой.

«Программа долгосрочных сбережений стала стимулом для развития рынка и способствовала появлению новых фондов впервые за несколько лет. Это правильный тренд, условие здоровой конкуренции, которое приводит к появлению лучших для клиента решений. Компетенции и экспертиза команды нашего фонда делают его серьезным и конкурентным игроком на рынке», — отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор Альфа НПФ.

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Программа долгосрочных сбережений позволяет формировать капитал на любые цели. Это надежный способ разработать инвестиционную стратегию, накопить на семейные нужды и увеличить пенсионные выплаты.

Каждый участник программы может рассчитывать на защиту сбережений в Агентстве страхования вкладов, дополнительные взносы от государства до 360 000 рублей и налоговый вычет.

Ранее стало известно, что объем средств граждан, вложенных в программу долгосрочных сбережений (ПДС), достиг 60 млрд рублей. По мнению директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, такие значения достигнуты не в последнюю очередь благодаря гарантии сохранности средств при банкротстве НПФ, софинансированию сбережений и налоговым льготам. При этом в скором времени планируется ввести еще несколько стимулов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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