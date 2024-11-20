Новости

Туризм 2024, последние новости
Минэк прогнозирует дефицит кадров в туризме в размере 400 тысяч человек
Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства
Прямые авиарейсы из Иркутска в города Армении предложил создать губернатор Приангарья
Все материалы сюжета

«Цифра банк» запустил новый вклад с плавающей ставкой

«Цифра банк» с 14 ноября 2024 года предлагает открыть новый вклад «Ключевой» в рублях клиентам физическим лицам.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой» привязана к ключевой ставке Банка России и составляет Ключевая ставка Банка России – (минус) 1 п.п.

Проценты выплачиваются ежемесячно с капитализацией. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей.

Размер минимальной ставки по вкладу составляет 10% годовых в рублях, размер максимальной ставки — 25% годовых в рублях.

Срок вклада — 730 дней. Процентная ставка в случае досрочного расторжения составляет 9% годовых в рублях, что является уникальным предложением на рынке.

С более подробной информацией об условиях вклада «Ключевой» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxwkEB9J

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Майнинг могут запретить в Иркутской области в отопительный сезон
Лимиты энергопотребления могут увеличить для регионов без газа и теплоснабжения
Иркутская область попросит власти РФ ввести в регионе сезонные нормативы по дифтарифу
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес