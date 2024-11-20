«Цифра банк» запустил новый вклад с плавающей ставкой

«Цифра банк» с 14 ноября 2024 года предлагает открыть новый вклад «Ключевой» в рублях клиентам физическим лицам.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой» привязана к ключевой ставке Банка России и составляет Ключевая ставка Банка России – (минус) 1 п.п.

Проценты выплачиваются ежемесячно с капитализацией. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей.

Размер минимальной ставки по вкладу составляет 10% годовых в рублях, размер максимальной ставки — 25% годовых в рублях.

Срок вклада — 730 дней. Процентная ставка в случае досрочного расторжения составляет 9% годовых в рублях, что является уникальным предложением на рынке.

С более подробной информацией об условиях вклада «Ключевой» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.