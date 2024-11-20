Новости

Туризм 2024, последние новости
Минэк прогнозирует дефицит кадров в туризме в размере 400 тысяч человек
Вайб нестандартных путешествий. Услышать себя в гармонии природы и искусства
Прямые авиарейсы из Иркутска в города Армении предложил создать губернатор Приангарья
Все материалы сюжета

Банк «Солидарность» объявил о запуске акции «Новогодний сюрприз!»

КБ «Солидарность» объявил о запуске  акции «Новогодний сюрприз!».

– С 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года включительно у вас есть возможность не только совершить денежный перевод в страны СНГ, но и получить шанс на выигрыш! Как принять участие? Cовершите перевод на сумму от 30 000 рублей через мобильное приложение «Солидарность онлайн» в период проведения акции, и вы автоматически станете претендентом на приз. Мы выберем 50 счастливчиков, каждый из которых получит по 3000 рублей, – говорится в сообщении банка.

Итоги акции будут подведены и объявлены не позднее 22 января 2025 года.

Реклама. Филиал "Иркутский" АО КБ "Солидарность". Банк Солидарность erid:2Vfnxwpg8zL

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2024, последние новости
Майнинг могут запретить в Иркутской области в отопительный сезон
Лимиты энергопотребления могут увеличить для регионов без газа и теплоснабжения
Иркутская область попросит власти РФ ввести в регионе сезонные нормативы по дифтарифу
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес