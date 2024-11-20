Банк «Солидарность» объявил о запуске акции «Новогодний сюрприз!»

КБ «Солидарность» объявил о запуске акции «Новогодний сюрприз!».

– С 15 ноября 2024 года по 15 января 2025 года включительно у вас есть возможность не только совершить денежный перевод в страны СНГ, но и получить шанс на выигрыш! Как принять участие? Cовершите перевод на сумму от 30 000 рублей через мобильное приложение «Солидарность онлайн» в период проведения акции, и вы автоматически станете претендентом на приз. Мы выберем 50 счастливчиков, каждый из которых получит по 3000 рублей, – говорится в сообщении банка.

Итоги акции будут подведены и объявлены не позднее 22 января 2025 года.