Банк «Солидарность» обновил условия платежей в Китай для юридических лиц

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20 ноября 2024
АО КБ «Солидарность» объявил новые условия платежей в Китай для юридических лиц.
Условия платежей:
- Платежи в рублях: комиссия от 0,1% при открытии счета
- Платежи в юанях: комиссия от 1%
- Гарантия исполнения платежа и полная конфиденциальность ваших операций
- Конвертация валюты по выгодному курсу
- Сопровождение контрактов и индивидуальный подход к каждому клиенту
– Не упустите возможность воспользоваться нашими выгодными предложениями по платежам в Китай. Оформить заявку на обслуживание можно по ссылке, – говорится в сообщении банка.
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