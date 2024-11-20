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Банк «Солидарность» обновил условия платежей в Китай для юридических лиц

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АО КБ «Солидарность» объявил новые условия платежей в Китай для юридических лиц.

Условия платежей:

  • Платежи в рублях: комиссия от 0,1% при открытии счета
  • Платежи в юанях: комиссия от 1%
  • Гарантия исполнения платежа и полная конфиденциальность ваших операций
  • Конвертация валюты по выгодному курсу
  • Сопровождение контрактов и индивидуальный подход к каждому клиенту

– Не упустите возможность воспользоваться нашими выгодными предложениями по платежам в Китай. Оформить заявку на обслуживание можно по ссылке, – говорится в сообщении банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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