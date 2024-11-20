Банк «Солидарность» обновил условия платежей в Китай для юридических лиц

АО КБ «Солидарность» объявил новые условия платежей в Китай для юридических лиц.

Условия платежей:

Платежи в рублях: комиссия от 0,1% при открытии счета

Платежи в юанях: комиссия от 1%

Гарантия исполнения платежа и полная конфиденциальность ваших операций

Конвертация валюты по выгодному курсу

Сопровождение контрактов и индивидуальный подход к каждому клиенту

– Не упустите возможность воспользоваться нашими выгодными предложениями по платежам в Китай. Оформить заявку на обслуживание можно по ссылке, – говорится в сообщении банка.