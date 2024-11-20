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Банк «Солидарность» сообщил об изменении тарифов по банковским картам Welcome Card

Банк «Солидарность» сообщил, что с 15 ноября 2024 года вносятся изменения в тарифы по банковским картам для держателей платёжных карт Welcome Card в АО КБ «Солидарность».

– Теперь вводится комиссия за услугу «оповещение об операциях по карте», которая будет составлять 99 рублей в месяц. С подробными условиями можно ознакомиться в мобильном приложении «Солидарность Онлайн»., – говорится в сообщении банка.

Подробнее в разделе «Карты»:

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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