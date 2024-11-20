Солид Банк сообщил о покупке Камчатпрофитбанка

АО «Солид Банк» сообщил о покупке АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк». Теперь банки объединились в банковскую группу. Что это значит для клиентов?

«Цель нашей покупки и создания банковской группы – упрочнение своих позиций в Камчатском крае, расширение спектра услуг для корпоративных и частных клиентов региона, увеличение капитала и объемов банковского бизнеса. Банковская группа намерена и дальше развиваться и укрупняться в исторически значимом для обоих банков Камчатском крае (сноска). Для нас это принципиальное решение и, можно сказать, в том числе вклад в развитие родных территорий, ведь все налоговые поступления от нашей работы будут оставаться в регионе», – комментирует Игорь Вячеславович Возисов, Председатель Правления АО «Солид Банк».

Он добавил, что большинство присутствующих банков делают налоговые отчисления не в Камчатском крае.

Солид Банк уже более 30 лет помогает бизнесу достигать цели, а частным лицам осуществлять мечты и уделяет особое внимание потребностям своих клиентов. Объединив финансовые и технологические возможности с Муниципальным Камчатпрофитбанком, Солид Банк предоставит жителям Камчатки полную и максимально сбалансированную линейку финансовых продуктов для широкого круга пользователей – это будут продукты от низкого порога входа, до инвестиционных сложных продуктов для развития крупного бизнеса региона.

В банке отмечают, что объединение происходит в, так называемом, бесшовном формате, чтобы клиенты не ощутили на себе никаких сложностей и ограничений. Например, клиенты Муниципального Камчатпрофитбанка смогут свободно обслуживаться в офисах Солид Банка на специальных условиях.

И Солид Банк, и Муниципальный Камчатпрофитбанк продолжают функционировать в обычном режиме. Все необходимые требования, предъявляемые Центральным Банком Российской Федерации к кредитным организациям, а также обязательства перед клиентами неукоснительно соблюдаются.

«Мы уверены, что расширение присутствия Солид Банка в регионе обеспечит всестороннее решение финансовых вопросов жителей Камчатского края при высоком качестве оказания услуг и внесет значительный вклад в развитие края и ДФО», – комментируют эксперты АО «Солид Банк».

АО «Солид Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329

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АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк». Лицензия Банка России № 2103

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