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Офисы Камчатпрофитбанка и Солид Банка разместятся по одному адресу во Владивостоке

Дополнительный офис «Владивостокский» АО АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» переезжает на новый адрес. Теперь он разместится по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 33, 2 этаж.

С 25.11.2024 начнется прием и обслуживание клиентов на новом месте.

О режиме обслуживания клиентов АО АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк" будет сообщено позднее.

Напоминаем вам о том, что Солид Банк и Муниципальный Камчатпрофитбанк объединились в банковскую группу. Объединение происходит в так называемом бесшовном формате. Клиенты не ощутят на себе никаких сложностей и ограничений. Например, клиенты Муниципального Камчатпрофитбанка теперь смогут свободно обслуживаться в офисах Солид Банка на специальных условиях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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