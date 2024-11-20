Почему эксперты рекомендуют открывать накопительные счета в преддверии Новогодних праздников?

Отчетность Банка России подтверждает, что в условиях высоких ставок денежные средства населения в банках за последние полгода растут рекордными темпами. Россияне стали активнее пользоваться сберегательными инструментами и размещать свободные средства в банках.Кто-то размещает деньги на депозитах, кто-то – на накопительных счетах. В чём разница, объяснили эксперты Солид Банка.

«Большая часть аудитории серьезно подходит к вопросу выбора инструментов накопления, многие клиенты последние полгода принимали решение не фиксировать текущее значение ставки надолго, рассчитывая на ее возможное быстрое повышение. Выбирали краткосрочные варианты вкладов. Пользователи финансовых услуг все чаще понимают разницу и особенности условий вкладов и накопительных счетов. И уже делают выбор, опираясь не только на доходность, но и на функциональность продукта, на свои цели. В преддверии конца года и новогодних праздников, на первый план активно выходят накопительные счета и становятся популярнее долгосрочных депозитов», – комментируют в Управлении развития розничного бизнеса АО «Солид Банк».

Понимая важность для клиентов возможности использования гибких финансовых инструментов, в ноябре Солид Банк внес изменения в условия накопительного счета для физических лиц «Солидная копилка». Изменения коснулись установления единой повышенной ставки, а также увеличения максимальной суммы накопительного счета.

«Накопительный счет – это инструмент, который клиенты выбирают из-за очевидного удобства. Ведь право воспользоваться своими деньгами в любой момент сохраняется за клиентом, но при этом он не потеряет уже начисленный ему доход. При размещении средств во вклад такой привилегии клиенты, чаще всего, не получают. Для нас, по-прежнему, важно дать клиенту не только удобный, гибкий финансовый инструмент, но и доходный. Поэтому условия накопительного счета оптимизированы под получение хорошего дохода за минимально короткие сроки, так как выплата процентов по Солидной копилке происходит ежедневно на счет клиента, а не, например, в конце месяца. Клиент может разместить средства на срок, кратный дням, а не месяцам. И все равно получить реальный профит. Выплаченные проценты зачисляются на счет, с каждым днем сумма становится больше, при этом создается эффект капитализации по вкладу, так получается, что эффективный доход больше, чем процентная ставка», – поделились в Солид Банке.

Актуальные условия накопительного счета «Солидная копилка» максимально прозрачны и лояльны. Открытие накопительного счета доступно всего от 10 000 рублей, эта сумма является неснижаемым остатком по счету. Максимальная сумма для хранения на счете для начисления процентов стала выше, теперь до 15 000 000 рублей. Это одно из преимуществ предложения. Подобные условия по максимальной сумме среди Банков встречаются редко.

Процентная ставка и условия выплаты процентов порадуют клиентов. Сейчас ставка достигла значения 15% годовых*. И это для всех клиентов, без дополнительных требований! (*ставка может быть изменена Банком в одностороннем порядке, все изменения публикуются на сайте в разделе «Вклады»).

Самое главное – проценты по накопительному счету выплачиваются к остатку денежных средств на счете ежедневно (при сумме средств на счёте меньше 10 000 рублей и свыше 15 000 000 рублей начисление процентов не производится).

Важная опция накопительного счета – возможность пополнения, а также расходных операций до неснижаемого остатка (10 000 рублей). Именно это позволяет в любой момент воспользоваться денежными средствами, особенно актуально в периоды крупных праздников, отпусков, которые традиционно большинство из нас ждут уже совсем скоро - в конце года.

Открыть накопительный счет можно в любом офисе Солид Банка в 17 городах России: Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, Елизово, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Северо-Курильск, Тула, Уфа, Хабаровск, Якутск.

– С «Солидной копилкой» вы не только сможете снять со счета в удобный момент средства на подарки своим близким, но и ежедневно получать процент, чтобы позволить себе больше. Получите консультацию уже сейчас: подробные условия и заявка на консультацию по ссылке, – говорится в сообщении Солид Банка.

АО "Солид Банк". Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329.

www.solidbank.ru

8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный)