Топ дорогих вахтовиков: сварщикам предлагают заработки на уровне квалифицированных айтишников

Вахтовикам с какими специальностями платят больше всего? Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Самыми дорогими вахтовиками в четвертом квартале 2024 года в Сибири стали руководители группы разработки. Хотя таких вакансий открывается мало, именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте — 200 тыс. рублей в среднем.

Лишь немного от топовых айтишников отстают сварщики, медиана зарплатных предложений для которых составила в регионе 198 400 рублей. При этом они входят в десятку самых востребованных специалистов, которых ищут для работы вахтовым методом (2,9 тыс. вакансий сварщиков было открыто в 4 кв. 2024).

На третьем месте высокооплачиваемых вахтовиков оказались геодезисты, им работодатели готовы платить, в среднем, 176 500 рублей.

Также в двадцатку наиболее дорогих специалистов на вахте вошли водители (медиана зарплатных предложений — 153 100 руб.), руководители строительного проекта (150 600 руб.), прорабы и мастера СМР (150 400 руб.), технические, генеральные, операционные и финансовые директора, DevOps-инженеры (150 000 руб.), менеджеры по компенсациям и льготам (140 000 руб.), механики (136 500 руб.), инженеры-сметчики (129 400 руб.), монтажники (125 600 руб.), главные врачи и заведующие отделением (125 000 руб.), а также руководители отдела продаж (124 300 руб.).

В Приангарье вахтовые вакансии с наиболее высокими зарплатными предложениями в данный момент — заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности в Якутии, с заработной платой до 450 000 рублей; бурильщик шпуров на СБУ в Чукотской АО, с зарплатой от 350 000 рублей; водитель-экспедитор категории Е с заработной платой до 280 000 рублей; монтажник технологических трубопроводов в Чукотской АО с зарплатой до 220 000 рублей.