60% участников из Иркутской области успешно прошли тест на финансовую грамотность

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности привлек внимание почти 40 тыс. жителей Иркутской области. Мероприятие проходило в течение трёх недель, предоставляя участникам возможность оценить свои знания в этой сфере. Более 60% участников региона успешно завершили тестирование и получили сертификаты.

Взрослые участники могли выбирать актуальные для себя жизненные ситуации и отвечать на соответствующие вопросы. Наибольший интерес вызвали темы «Коплю на финансовую цель», «Прокачиваю финансовую грамотность» и «Избегаю ловушек», где более 80% ответов были правильными. Однако сложности возникли с вопросами о создании бизнеса, пенсии и покупке жилья.

Школьники лучше всего справлялись с заданиями по теме финансового мошенничества и цифровой безопасности, тогда как вопросы об инвестициях, защите прав потребителей и банковских продуктах оказались для них более трудными.

Всего в мероприятии по всей России участвовало свыше 2 млн человек. Организатором выступил Банк России совместно с Министерством финансов и Министерством цифрового развития.