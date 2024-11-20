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Доллар выше 100

Рубль ускорил снижение во вторник, 19 ноября. Доллар 100,03, евро 105,73, юань 13,83.

– Давление на курс рубля продолжает оказывать фактор внешней торговли. Кроме того, ситуацию усугубляет ухудшение геополитической обстановки. Это в том числе отдаляет перспективы улучшения ситуации с повышенными расходами госбюджета, которые выступают одним из драйверов снижения курса рубля, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

По их мнению, сдержать ослабление рубля способно приближение пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую неделю.

– На фоне годовых максимумов курсов валют к рублю компании могут заранее продавать иностранную валюту для исполнения фискальных обязательств, – поясняют эксперты БКС.

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Напомним, на валютном рынке усилился дефицит иностранной валюты на фоне роста импорта и сокращения экспорта. Согласно оценке ЦБ, в октябре 2024 года чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами составили $10,3 млрд (или $450 млн в день). Это на 17% ниже показателя за октябрь 2023 года и на 20% меньше среднедневного объема продаж.

Такая динамика связана как с уменьшением валютной выручки на фоне снижения мировых цен на нефть, так и со смягчением требований к ее репатриации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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