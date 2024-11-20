РСХБ: предпринимателям стал доступен эквайринг по смартфону

Россельхозбанк расширил возможности расчетно-кассового обслуживания эквайрингом с использованием SoftPOS-терминала в смартфоне. Теперь для оплаты покупателю достаточно приложить карту к смартфону кассира или отсканировать на нем QR-код.

Россельхозбанк представил новое решение для бизнеса, которое позволяет принимать безналичные платежи на поддерживаемом смартфоне с технологией NFC.

Достаточно установить на мобильное устройство клиентское приложение РСХБ-SoftPOS, доступ к которому предоставляется по учетной записи пользователя. Данная технология позволяет осуществлять безналичную оплату без приобретения POS-терминала.

Технология подходит многим сегментам бизнеса и особенно удобна для видов деятельности, связанных с разъездным характером: такси и транспорт, курьерская доставка, страховые агенты, кафе и рестораны, торговля, медицинские услуги, парикмахерские и другие.

«Россельхозбанк постоянно совершенствует услуги в расчетно-кассовом обслуживании своих клиентов. Для нас важно, чтобы предприниматели сами решали, какой вид расчета им подходит. Благодаря технологии предпринимателю нет необходимости брать с собой терминал, так как он сможет принимать платежи со своего смартфона», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Ирина Жачкина.

Приложение РСХБ-SoftPOS доступно для скачивания в Google Play, RuStore и NASHSTORE.