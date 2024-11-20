Стоимость новогодних корпоративов в Иркутске выросла на 20-30%

В этом году в Иркутске заметно выросли не только спрос на новогодние корпоративы, но и средний чек. По данным РБК, прирост стоимости по сравнению с прошлым годом в целом по стране составил 30%. В Иркутске также наблюдается значительный рост цен на меню и услуги, подтвердили опрошенные SIA.RU эксперты.

«Средний чек на мероприятие в нашем проекте вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Это связано с ежемесячным удорожанием продуктов и многократным увеличением пошлин на акцизные товары, реализуемые в ресторане», – делится сомелье «33 Вино и Тапас» Виктория Краснова.

Заместитель гендиректора "Байкальской Визы" Нина Романова отметила, что увеличение составило около 20%, учитывая подорожание продуктов и новогоднего сервиса.

Руководитель "Аврора Кейтеринг" Инга Мунина подтвердила рост на 20-30%, связывая его с удорожанием продуктов, курсом доллара и другими затратами. «Это, прежде всего, связано с ростом цен на продуктовую корзину, – поясняет она. – А о деликатесах и продуктах, часто используемых в кейтеринге, и говорить не приходится: их цена зависит от курса доллара, и отечественных аналогов у них нет. Мы явно видим, что закупочные цены существенно возросли. Кроме того, растут и затраты на оплату труда персонала, а также стоимость транспортных услуг».

Напомним, что текущая загрузка на предпраздничный период в иркутских заведениях составляет порядка 70%. По словам опрошенных SIA.RU экспертов, это является отличным показателем для ноября.