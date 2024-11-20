Аналог Apple Pay могут запустить в России уже в этом году

Транзакции предложили вести через Bluetooth. Об этом пишет газета «Известия».

Во второй половине 2025-го такой сервис планирует внедрить Сбер. Новый механизм позволит оплачивать покупки привычным бесконтактным способом – причем пользователям и iPhone, и техники на Android.

О подготовке пилота похожей технологии ранее заявляли в НСПК.

К тестированию хотят присоединиться банки «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит», рассказали в кредитных организациях. Новый механизм будет удобнее стикеров для iPhone и оплаты по QR, считают эксперты. Однако потребуется убедиться, что решены вопросы безопасности и совместимости терминалов с этой технологией.

Ранее российские банки массово обратились к технологии платежных стикеров. Это небольшая наклейка на телефон со встроенным чипом для бесконтактной оплаты. Стикер привязан к основной карте клиента и имеет такую же защиту, как обычная банковская карта. Как правило, стикер крепится на заднюю часть телефона.