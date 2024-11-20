Минстрой планирует изменить взносы за ремонт лифтов с 2025 года

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разрабатывает изменения в системе начисления взносов за капитальный ремонт, которые вступят в силу с 2025 года.

Как сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, планируется ввести дифференцированные платежи за обслуживание лифтов. Собственникам квартир в домах с лифтами, требующими замены, придется платить больше, чем тем, кто живет в зданиях без лифтового оборудования, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, текущие средние платежи за капремонт составляют около 12,6 рублей за квадратный метр, однако эта сумма вдвое ниже необходимой для покрытия реальных затрат. Для успешной реализации программы капитального ремонта важно скорректировать тарифы, учитывая высокую стоимость замены лифтов. При этом Якубовский подчеркнул необходимость повышения прозрачности процесса, чтобы собственники могли видеть, куда направляются их средства.