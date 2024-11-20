Проект бюджета Иркутской области на 2026-2027 годы рассмотрели на сессии Заксобрания

На сессии регионального парламента в первом чтении принят проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Об этом сообщили в пресс-службы правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Доходы областного бюджета на 2025 год запланированы в сумме 260,6 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 256,3 млрд рублей, расходы – в сумме 285,9 млрд рублей.

В 2026 и 2027 годах доходы ожидаются в объеме 270,3 млрд рублей и 282,7 млрд рублей, расходы – 283,1 млрд рублей и 287,3 млрд рублей соответственно. Законопроект сформирован на основе базового варианта Прогноза социально-экономического развития Иркутской области на 2025 – 2027 годы.

– Законопроект прошел обсуждение на заседаниях всех комитетов и комиссий Законодательного Собрания. Знаю, что от вас и ваших избирателей поступило много предложений. Они услышаны и взяты в проработку. Уверен, что вместе с вами мы доработаем и примем качественный и обоснованный документ, который позволит обеспечить возможность развития Приангарья, – сказал в видеообращении к депутатам регионального парламента губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметила министр финансов региона Наталия Бояринова, финансирование расходов в предстоящем трехлетнем цикле предусмотрено в рамках исполнения 26 государственных программ Иркутской области, структура которых с 2025 года сформирована с учетом старта новых национальных проектов.

– Ключевыми приоритетами определены социальное благополучие жителей Иркутской области, достижение национальных целей развития через реализацию региональных проектов и развитие инфраструктуры региона. Проект бюджета сбалансирован, сформирован с соблюдением положений законодательства Российской Федерации и позволит обеспечить исполнение расходных обязательств региона в необходимом объеме, – подчеркнула Наталия Бояринова.

Работа над проектом бюджета будет продолжена во втором чтении.