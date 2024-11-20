Правительство одобрило запрет на майнинг криптовалюты в 13 регионах

Вице-премьер Александр Новак провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, на котором обсудили введение запрета на майнинг криптовалюты в 13 регионах с «сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике». Об этом сообщил «Ъ».

Согласно пресс-релизу правительства, запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года. Он будет действовать в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Минэнерго и энергокомпаниям поручено разработать механизм контроля за реализацией запрета и высвобождения используемой электрической мощности потребителей, занимающихся майнингом, для технологического присоединения других пользователей. Также рассматривается введение ограничений в других регионах. По данным «Ъ», майнинг криптовалют в этих регионах запретят с 1 декабря.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье запрет будет действовать только на период зимних пиков.

Энергопотребление в Иркутской области растет рекордными темпами. За 9 месяцев 2024 года оно увеличилось до 52,4 млрд кВт*ч, что на 9,4% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. Объем потребления майнинга в энергосистеме Иркутской области достиг 1098 МВт, из которых почти 471 МВт или 43% приходится на долю «серого» майнинга.

Отраслевые эксперты предупреждают об уходе легального бизнеса в теневой сектор. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что предлагаемые ужесточения носят избыточно репрессивный характер. По его словам, подзаконные акты, принятые в рамках регулирования майнинговой деятельности, уже позволяют отключать майнеров в любое время без ограничений по продолжительности отключения.

При этом он добавляет, что отсутствует эффективная борьба с серым майнингом – использованием бытовых сетей и низкого тарифа на электроэнергию для размещения оборудования в жилом секторе. «Получается, что условия для законной деятельности существенно ужесточаются, в то время как недобросовестные участники рынка, наоборот, поощряются», – резюмировал господин Сасим.