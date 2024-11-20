Эн+ вновь возглавил ESG-рэнкинг российских компаний промышленного сектора

Российский энергохолдинг Эн+ занял первое место в ESG-рэнкинге российских промышленных компаний, составленный Национальным рейтинговым агентством (НРА).

Всего в рэнкинг вошли 72 компании, 26% которых представляют горно-металлургический сектор, 24% — энергетику, 14% — нефтегазовую отрасль, 11% — химическую промышленность и транспорт. Еще 14% приходится на девелоперские компании, лесную промышленность и машиностроение, сферу IT-образования.

Рэнкинг формируется на основании отчетов и справочников об устойчивом развитии, интегрированных и годовых отчетов. Компании оцениваются по 54 показателям в трех блоках: экологической ответственности, корпоративном управлении и социальной ответственности. Основанный Олегом Дерипаской холдинг Эн+ стал лидером в каждом из трех блоков.

«Наблюдается прогресс в части внедрения практик устойчивого развития в бизнес компаний: так, средний балл по блоку Е (экологическая ответственность) вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим годом, по блоку S (социальная ответственность) — на 10,3%, по блоку G (корпоративное управление) остался прежним. Многолетняя практика наблюдений позволяет выделить компании-лидеры повестки: Эн+, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НЛМК», ПАО «КАМАЗ», ПАО «ФосАгро»», — говорится в исследовании НРА.

Энергохолдинг активно продвигает в Иркутской области идеи по развитию бизнеса, основанные на экологическом просвещении и сохранении окружающей среды. Так, одним из направлений деятельности Эн+ является развитие сети зарядных станций для электромобилей в регионе. Экологичные заправки есть во всех районах Иркутска, на федеральных трассах «Байкал» и «Сибирь», дорогах в направлении Ольхонского района и Листвянки. ЭЗС энергохолдинга позволяют владельцам электрокаров проехать более 700 километров от юга Байкала на север области.

Кроме того, Эн+, в которой в Иркутской области трудятся более 30 тысяч человек, участвует в развитии экотроп на берегах Байкала. Эта работа длится уже несколько лет совместно с нацпарком "Заповедное Прибайкалье". Волонтёры компании очищают побережье от мусора, строят тропы и занимаются экопросвещением.