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Сотрудники компании Эн+ поздравили ИРНИТУ с Днем высшей школы

Накануне энергетики побывали в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, где поздравили преподавательский состав вуза с профессиональным праздником.

Компания Эн+ выступает в качестве одного из главных партнеров ИРНИТУ и ключевых работодателей. Сотрудники российского энергетического холдинга, в разные годы окончившие Иркутский Политех, поблагодарили ректора Михаила Корнякова и его команду за значительный вклад в развитие отрасли, подготовку грамотных, ответственных и мотивированных молодых специалистов.

Кроме этого, сотрудники вручили преподавателям букеты цветов и специальный праздничный пирог, символизирующий крепкие партнерские отношения компании и вуза.

«Встреча с бывшими учениками – это всегда праздник души. А сегодня двойной праздник - наши выпускники пришли в университет. Очень приятно видеть профессиональное становление наших ребят в компании Эн+ и понимать, что наши преподаватели не только давали знания ребятам, но и старались вкладывать частичку своего сердца в каждого. Вы – наша гордость!», – Екатерина Самаркина – директор института энергетики ИРНИТУ.

В настоящее время в Институте энергетики ИРНИТУ по направлениям теплоэнергетики и электроэнергетики обучаются 130 студентов. Начиная со второго курса учащиеся получают возможность обучения в Корпоративном учебно-исследовательском центре, дающем дополнительное образование и гарантированное трудоустройство на предприятиях Эн+. Также студенты ИРНИТУ профильных для компании специальностей могут стать участниками стипендиальной программы, предусматривающей дополнительные выплаты во время обучения до 25 тысяч в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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