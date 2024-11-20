Как «Слата» работает с местными производителями

Сеть супермаркетов «Слата» в этом году активно развивала и меняла ассортимент в своих магазинах. Такие проекты, как «Местные производители», «Вкусы Азии», тематические фестивали русской, средиземноморской, кавказской и других кухонь, расширение кондитерских изделий от собственного производства, – все это нацелено на расширение покупательского спроса, ответ на актуальные тренды и повышение лояльности.

Повышенный интерес покупатели проявляют к продукции местных производителей. Ранее «Слата» проводила опрос в Иркутске, Ангарске и Шелехове. На вопрос, как повлияет на вашу готовность посещать магазин наличие товаров местных производителей, более 80% опрошенных отметили, что свой маршрут по магазинам они строят, исходя из наличия в них товаров местных производителей, возможность купить локальный продукт с наиболее коротким логистическим плечом и по приятной цене. Ответом на запрос стало создание нужного проекта.

Так в середине 2020 года в сети «Слата» появился значимый проект «Местные производители». За время его существования к сотрудничеству привлечено более 120 местных производителей. Сегодня на полках сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» представлено 700 наименований местных товаров. За это время было отмечено, что сибиряки охотно приобретают от местных овощи для борщевого набора и зелень, хлебобулочную продукцию, перекусы, традиционную молочную продукцию, ягоду, сыры.

«География поставок не ограничивается только производителями из Иркутской области. Опыт работы показал, что если сеть не выйдет в соседние регионы в поисках лучших предложений, то возможности закрыть спрос просто не будет. Таким образом, у нас появилась вода из Забайкальского края, горшечные цветы из Новосибирской области, перепелиные яйца из Бурятии, мед из Барнаула и другие товары производителей из разных регионов СФО и Дальнего востока, – говорит руководитель дирекции развития продаж торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Юлия Климова.

Одна из самых крупных торговых сетей в регионе, в управлении которой 365 магазинов, может обеспечить малому производителю рост бизнеса, стабильность поставок, совместное развитие, а также ряд важных мер поддержки, особенно при старте сотрудничества.

единое окно в компании для представителей малого бизнеса

отдельный сайт для подачи заявок, рассмотрение в течение 1 дня

персональный менеджер

облегченные условия работы

возможность начать сотрудничество с 1-2 магазинов

маркетинговая и рекламная поддержка

развитие и помощь в достижении ключевых kpi

«Если говорить относительно логистики товаров местных производителей, то их мы тоже поддерживаем, несмотря на то, что не все стартуют сразу с большими объемами. На сегодня 53% производителей, причем это малый и средний бизнес, работают через наши склады. Им доступны как распределительный центр, так и кросс-докинговая площадка. Напрямую с торговыми точками работает 30% и через дистрибьюторов 17% местных поставщиков», – сказала Юлия Климова.

Говоря об успешных кейсах, Юлия подчеркнула, что особо ценятся те производители, которые нацелены на системную работу и рост совместно с торговой сетью, чутко прислушиваются к предложениям специалистов и гибко реагируют. Один из ярких и не менее «вкусных» поставщиков является ООО «Дикая Сибирь», что начали путь развития со «Слатой» в 2021 году.

Основатель компании Александр Деев поделился своим мнением о сотрудничестве в новом выпуске программы «Время местных».

На сегодняшний день «Дикая Сибирь» заготавливает девять видов ягод, из них в «Слате» представлено шесть. Это замороженные брусника и облепиха, готовое охлажденное натуральное ягодное пюре, которое можно добавлять в любые блюда. А еще протертая ягода с сахаром в четырех видах: клюква, облепиха, брусника и черная смородина. Кстати, особой популярностью среди жителей пользуется протертая брусника и облепиха. Александр отмечает, что с момента сотрудничества с торговой сетью «Слата» компания не только расширила географию поставок, но и увеличила ассортимент.

«Нам не только удалось увеличить количество точек, в которые мы поставляем продукцию, мы еще и ассортимент расширили в четыре раза. На начальном этапе представили восемь продуктов, сейчас их 13. Новые позиции дают в разы больше выручки, и мы видим потенциал в дальнейшем развитии линейки. Тем более логистика уже отработана», – заключает Юлия Климова.