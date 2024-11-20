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ВТБ признан одним из лучших работодателей России по версии РБК

ВТБ вошел в первую группу компаний-лидеров рейтинга российских работодателей по версии РБК. Всего в рейтинге приняли участие 206 компаний из разных секторов экономики России. 

По результатам исследования участники были распределены по четырем группам. ВТБ продемонстрировал высокие показатели по всем критериям и попал в группу компаний с наивысшим результатом. 

Рейтинг составлен на основе экспертной оценки данных о компаниях по нескольким критериям: сотрудники и условия труда, объем инвестиций в развитие бизнеса, социальная ответственность и деловая репутация компании. В рамках подготовки рейтинга сотрудники компаний также участвуют в анонимном опросе, который позволяет собрать информацию по уровню удовлетворённости сотрудников текущими условиями труда.  

«В этом году ВТБ принял участие в рейтинге работодателей РБК в первый раз и сразу попал в число компаний с наиболее сильным брендом работодателя.  Высокая оценка экспертного жюри рейтинга еще раз подтверждает, что ВТБ ведет активную работу по внедрению передовых HR-практик и предоставляет конкурентоспособные условия труда для своих сотрудников и потенциальных соискателей», – сказал руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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