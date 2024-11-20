Зеленский: Украина проиграет без помощи США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении помощи и начале мирных переговоров. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского зарубежному телеканалу Fox News.

«Если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», – заявил он.

По данным Счетной палаты США на сентябрь, при Байдене конгресс выделил более 174 млрд долларов на помощь Украине.