Кадры, налоги и новая логика бизнеса. Ирина Янтарова рассказала предпринимателям о вызовах 2025 года

Кадровый кризис, новая система налогообложения и логика в бизнесе – вот три «болевые» точки, три главных вызова 2025 года для предпринимателей, считает бизнес-консультант Ирина Янтарова. В конце октября эксперт провела в Иркутске двухдневный практический семинар для представителей бизнеса. Как искать новых сотрудников? Почему не стоит пытаться дробить бизнес? И какие «недо» предпринимателя влияют на бизнес-результат? Подробнее – в нашем материале.

Фото: Кирилл Конин

Кадры: «Кризис быстро не решится»

По мнению Ирины Янтаровой, есть два подхода к решению проблемы кадрового кризиса – долгосрочный и краткосрочный. На длинной дистанции важно понимать: времена, при которых бизнес мог позволить себе позволить такую роскошь, как опытные сотрудники со стажем от двух-трех лет, прошли. Кадровый кризис охватил 90% бизнеса в России, и, к сожалению, быстро он не решится.

Фото: Кирилл Конин

«Теперь в подбор персонала придется вкладываться, например, нанимать стажеров – обучать их, вкладывать в них свои ресурсы, – прокомментировала эксперт. – Базу потенциальных работников необходимо оцифровывать. Люди уходят, набираются опыта в других компаниях, приобретают знания год от года, поэтому звонки по этой базе могут вернуть кого-то из них к вам».

Фото: Кирилл Конин

В рамках краткосрочной стратегии Ирина предложила нестандартное решение – пересмотреть свой продукт и оказываемые услуги. «Возможно, у вас продукт перегружен сервисом, в котором участвуют дополнительные должности. Надо подойти к вопросу взвешенно, выбрать ключевое – то, что действительно необходимо вашим клиентам. Помните, что клиенты и так идут за основным продуктом», – подчеркнула эксперт.

Фото: Кирилл Конин

Налоги: «Легкомысленность – в прошлом»

«Что изменится с 2025 года? Легкомысленно относиться к налогам будет уже нельзя. Это та часть бизнеса, которая будет требовать к себе пристального внимания», – так прокомментировала новую систему налогообложения Ирина Янтарова.

На семинаре, помимо инструментов по оптимизации налогов, эксперт подсветила одну важную деталь: налоги надо платить. «Не стоит пытаться дробить бизнес, вы все равно под пристальным контролем налоговой. А чтобы платить осознанно, надо начать считать деньги в своем бизнесе. К сожалению, мало кто считает и до конца понимает, как можно оптимизировать налоговое бремя».

Фото: Кирилл Конин

Логика: «Какие «недо» мешают бизнесу?»

У Ирины Янтаровой есть авторский подход в оценке бизнеса. В этом вопросе она всегда смотрит на компанию со стороны «недоделок». Свою методику она называет «недо». «Например, недовложили в продукт, недоработали маркетинг, взяли на работу непрофессионалов, недообучили и т.д., – привела примеры эксперт. – Это повсеместная проблема малого и среднего бизнеса».

Фото: Кирилл Конин

Свой подход Ирина проиллюстрировала реальным кейсом. По ее словам, все предприниматели понимают, что необходимость маркетинга в продвижении продукта велика, но именно на этом этапе все и спотыкаются. «Приведу пример из практики. Предприниматель нанимает маркетолога за 70 тысяч рублей, но в бюджет на рекламные кампании вкладываться не хочет. Вместо этого нанятый маркетолог занимается дизайном картинок для небольших рекламных кампаний, на которые выделен бюджет в несколько тысяч рублей. Беда в том, что сам предприниматель не понимает, что нанял себе веб-дизайнера за 70 тысяч рублей. Логики в этом, конечно же, нет».

Фото: Кирилл Конин

Практика: «Важен нестандартный подход»

Второй день семинара прошел в формате бизнес-игры. Предприниматели в игровой форме отрабатывали свои навыки управления бизнесом. По отзывам участников, за два дня они получили максимально полезную и применимую на практике информацию «без воды».

«Подходы в оценке бизнеса у Ирины достаточно нестандартные, она видит решение проблемы не там, где принято их искать, а гораздо глубже», – поделились предприниматели.

Если у вас есть проблемы в бизнесе, вы не понимаете, как дальше расти, обратитесь к Ирине Янтаровой. Она с удовольствием проведет с вами встречу и даст решение. Сейчас она ведет работу с малым и средним бизнесом.