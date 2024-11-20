Пришло время развивать креативные индустрии! Центр «Мой бизнес» проводит опрос

«Если твоя работа уже связана с креативом или ты только планируешь им заняться и сталкиваешься с какими-то барьерами, у тебя есть идеи, тогда пройди экспресс-опрос и стань частью формирования будущей концепции развития креативных индустрий!» – предлагают в Центре «Мой бизнес».
В опросе могут принять участие, все кто заняты в сферах:
- Народно-художественные промыслы, ремесла и сувенирная продукция
- Обработка камня
- Музыка и исполнительские искусства (театр, танцы, цирк и фестивальная деятельность, постановка билета и опер)
- Арт-индустрия (галерея, выставочная деятельность, фотостудии, фотографы, художники, антиквариат, аукционные дома и тд)
- Видеопродукция и анимация, видеоигры
- Культурное наследие (музеи, библиотеки, гиды, экскурсоводы, парк культуры и отдыха, охрана памятников культуры и тд)
- Медиа, журналистика, телевизионных, радио и интернет-вещательных программ
- Производство рекламы и пиар
- Графический и промышленный дизайн
- IT, программное обеспечение и информационные технологии
- Индустрия моды
- Гастрономия
- Архитектура, урбанистика
- Книжное дело.